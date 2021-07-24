Почему нашу делегацию не выпустили перед американцами? Японцы схитрили на церемонии открытия Олимпиады

Команда Олимпийского комитета России вчера вышла на стадион перед сборной Сьерра-Леоне. Ни в один алфавит это не укладывается.

Проход делегаций — центральный момент церемонии открытия любых Игр. И пусть в этот раз не было зрителей, а сами команды у многих стран заметно сократились, все равно — именно ради выхода спортсменов и затевается любая церемония. Знаменосец сборной Тонга Пит Тауфатофуа, который третьи Игры подряд собирает хайп своим масляным торсом, не даст соврать.

Нашу команду в этот раз ждали особенно. У нас вот уже третью Олимпиаду подряд новый статус. В Рио-2016 были сборной России, но в урезанном составе без легкой и тяжелой атлетики. В Пхенчхане-2018 стали Олимпийскими атлетами из России, и тоже без нескольких десятков недопущенных спортсменов. И вот, наконец, теперь мы сборная Олимпийского комитета России, зато имеем почти полноценную команду. И даже целых двух знаменосцев, в соответствие с трендом в сторону гендерного равенства — фехтовальщицу Софью Великую и волейболиста Максима Михайлова.

Вместо американцев попали на Сан-Марино

На английском языке наша команда называет ROC — Russian Olympic Committee. Это даже прикольно — сразу появился хэштег WeWillRocYou (как в песне Queen), и удобное название «роковцы». На стадион наши вышли 77-ми из 206 команд — удобно для зрителей и спортсменов, что не пришлось долго ждать, но по идее наших следовало ждать гораздо позже. Почему же так?

На каждой церемонии открытия делегации выходят в соответствие с алфавитом страны-хозяйки. В этот раз использовалась японская азбука годзюон. Поэтому, например, после Греции и команды беженцев, которые по традиции открывали парад, на стадион вышли команды Исландии и Ирландии. И только потом привычные нам страны на букву А — Азербайджан, Афганистан и прочие.

Команда ROC вышла между Сьерра-Леоне и Сан-Марино. И это — странно, потому что такая последовательность не соответствует даже годзюон. Наблюдательные японские зрители стали думать, почему же так. Есть две версии:

— если следовать годзюон и японскому названию команды (Roshia Orinpikky Iinkai), наши должны были идти перед командой США — те были последними как хозяева следующих Игр. Организаторы по каким-то причинам не захотели пускать наши команды следом друг за другом;

— организаторы не хотели использовать полное название страны, и поэтому просто убрали из слова «Roshia» первый слог. Так мы стали называться на S и вписались между Сьерра-Леоне и Сан-Марино.

Флаг США нес олимпийский чемпион Сочи-2014

Кстати, об американцах — у них с открытием тоже была интересная история. Флаг команды США несли бейсболист Эдди Альварес и Сью Берд — баскетболистка, хорошо известная у нас по выступлениям за российский клуб УГМК. Оба в своем роде стали первыми в истории.

Альварес — первый американец кубинского происхождения, удостоенный чести нести флаг страны. А еще он был серебряным призером Олимпиады в Сочи... в конькобежном спорте! И теперь имеет шансы войти в историю как медалист зимней и летней Олимпиады. Таких людей более чем за век олимпийского движения было всего шестеро! А с комбинацией коньки-бейсбол — вообще ни одного.

Для 40-летней Сью Берд Игры в Токио — уже пятая Олимпиада. Предыдущие четыре она вместе с командой выиграла. А еще она — активистка ЛГБТ движения и совершила каминг аут четыре года назад. Невеста Берд Меган Рапино — тоже олимпийская чемпионка, только в футболе. Интересно, что она стала одной из первых, кто стал использовать преклоненное колено как жест протеста против расизма. Американская федерация футбола даже пыталась это запрещать, но вскоре на уступки вынужден был пойти даже МОК. Скорее всего, жест с преклонением колена мы в Токио еще увидим не раз.