«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы

Дебют для второй ракетки мира получился изнурительным, но, слава богу, без трех сетов.

Олимпиада. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:6 (10:8)

На теннис наша сборная в Токио явно сделала ставку. Это, конечно, не командный турнир в полном смысле этого слова — но медали считаются в копилку стран, так что желание главы федерации Шамиля Тарпищева провести предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске было объяснимо. Надо пользоваться ситуацией, когда в мужском разряде нет нескольких игроков из топ-10, включая Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Хорошие шансы у нас и в парах.

Однако Даниил Медведев на сборы как раз не поехал и готовился к Олимпиаде индивидуально. Второй теннисист мира жаловался на акклиматизацию, но перед первым матчем в Токио у него было шесть дней. Тем не менее соперник попался не самый проходной. Александр Бублик сейчас входит в топ-40 и является самым амбициозным казахстанским теннисистом. Ранее он выступал за Россию, что тоже добавляло встрече колорита. Но в нынешнем сезоне у него лучше получается в парах — где он дошел до финала недавнего «Ролан Гаррос».

Сложный и словоохотливый соперник

Хотя Бублик интересен не только этим. Он один из тех прекрасных теннисистов, кто не стесняется выдавать экспертизу по происходящему на корту сразу после розыгрышей. К сожалению, ни одно из этих мнений напечатать мы не можем, но по поиску «Александр Бублик матерится» можно найти много смешного. Один мем «Спорт для у***** [идиотов], один д***** [дебил] другого обыгрывает» чего стоит.

Сегодня тоже было весело. У Медведева не получилось пройти Бублика просто. В первом сете все решил брейк в самом дебюте, благодаря которому счет стал 6:4. У россиянина шла подача, а вот русскому казахстанцу пришлось за каждый свой гейм биться.

Но уже во второй партии соперник Медведева неожиданно стартовал с 3:0. Даниил жаловался на мячи и даже просил судью их поменять досрочно. Про специфическое покрытие в Токио писали и раньше — мол, через пять минут после начала тренировки мяч становится пушистым, а местный хард — очень медленный. Но это не мешало казахстанцу делать эйсы, а в какой-то момент он поймал длину корта и стал очень неплохо и неудобно играть под линию.

Даниил тем не менее моментально отыгрался и сделал счет 3:3. Хотя вместо этого вполне могло быть 2:4 — брейкпойнты были, и в затяжных разменах на «больше — меньше» москвич выстоял. Тут-то Бублик и перестал сдерживаться. После того как Даня потащил смэш, а Александр в ответ расстрелял сетку, на весь полупустой корт раздалось: «Просто з**** [надоел] уже!»

Небольшой стриптиз Медведева из-за духоты в Токио. pic.twitter.com/6vZo7V1eOj — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

Медведев едва не потерял сет

Однако Медведев надоедать не собирался. Он бы с удовольствием завершил действо пораньше, но Бублик зацепился за подачу и увел игру в тайбрейк. А в нем даже отыгрался с 0:4. У Медведева пошли нелепые ошибки, практически пропала как класс первая подача. Наконец, россиянин задыхался. В Токио сейчас очень душно даже стоять на улице, не говоря о побегушках с ускорениями. Бублик в перерывах орошал свою голову, не снимая кепки, Медведев менял поло.

Дальше стороны обменивались матчболами и сетболами, и пару раз Даня был в шаге от участия в абсолютно лишнем третьем сете. Слава богу, обошлось — причем благодаря «автоголу» казахстанца. При счете 8:8 он допустил двойную ошибку, а россиянин ответил красивым розыгрышем, в котором раскидал мяч несколькими ударами в разные части корта.

Тяжеловато дался первый матч Медведеву на Олимпиаде. pic.twitter.com/hlpI5pPcCZ — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

За матч у россиянина лишь один выигранный форхенд, 15 невынужденных ошибок и всего половина выигранных мячей на второй подаче. Есть куда улучшаться.

В следующем раунде второй номер турнира и первая ракетка России встретится с победителем пары Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан). Также сегодня Анастасия Павлюченкова вынесла с корта итальянку Сару Эррани 6:0, 6:1, Аслан Карацев встретится с американцем Томми Полом, пара Кудерметова/Веснина начнет поход за золотом против немок Фридсам/Зигемунд, а Хачанов/Рублев — против Рэма/Тьяфу.