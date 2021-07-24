12-летняя девочка из Сирии несла флаг на открытии Игр. А следующим утром проиграла, несмотря на рекорд

История Хенд Зазы, которая стала самой юной участницей токийской Олимпиады.

Помимо первых медалей, разыгранных в Токио в субботу, был поставлен и первый рекорд. Самая юная участница токийских Игр сирийка Хенд Заза провела свой первый матч на соревнованиях. Она стала самой юной участницей Олимпийских игр за последние 50 с лишним лет — с тех пор как румынская фигуристка Беатриса Хустю выступила на зимних Играх 1968 года.

Начала тренироваться, потому что хотела быть похожей на брата

Хенд Заза родилась в 2009 году. Датой ее рождения указано 1 января, однако, как это часто бывает с выходцами из кризисных стран, вероятнее всего, Международная федерация настольного тенниса обозначила день рождения спортсменки условно, а точная информация есть лишь по году рождения. Заниматься настольным теннисом девочка начала уже в пять лет. А сейчас она является чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях.

— Я начала тренироваться, потому что хотела быть похожей на брата, который является чемпионом страны. Смотрела видео с его игрой, училась и говорила, что стану такой же как он. Брат вдохновил меня. Он всегда повторял, что если упорно и много работать, я смогу добиться многого, — рассказала спортсменка BBC Arabic.

Несмотря на продолжающийся в Сирии военный конфликт, а также пандемию, более полутора лет назад накрывшую весь мир, юная спортсменка смогла не только найти возможности для тренировок, но и успешно преодолеть отбор в Токио: Заза выиграла западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путевку на Игры. О своей целеустремленности и терпении теннисистка рассказала уже в Токио.

— Настольный теннис дал мне все и научил меня быть сильным человеком, уверенным в себе. Он научил терпению. Мы бросаем вызов обстоятельствам и можем держать ситуацию под контролем. Когда начинаем играть, то забываем обо всем и думаем лишь о своем выступлении. Мы тренируемся, чтобы бросить вызов всему миру, и готовы принять этот вызов, — сказала спортсменка на пресс-конференции перед стартом Игр. И в силе ее духа сомневаться не приходится.

Выбора у Хенд просто не было

Помимо бремени самой юной участницы Олимпиады и постоянного внимания к себе Хенд пришлось еще и представлять страну в качестве одного из знаменосцев Игр на церемонии открытия в пятницу. В составе сирийской делегации всего лишь шесть человек, и Заза — единственная девушка. А по новым правилам МОК знаменосцев должно быть два разных полов. Гендерное равенство, все дела. Выбора у Хенд просто не было.

#Syrian table tennis player #HendZaza will be the youngest Olympian at #Tokyo2020. https://t.co/mFd8TLgmat Zaza qualified for the #Tokyo Games at the Western Asia Olympic Qualification Tournament in #Jordan in February 2020. pic.twitter.com/P5O6TMWsQh — 105.3 Afro FM (@afro105fm) July 23, 2021

— Если мой день прошел без тренировки, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Значит, это был плохой день. Спорт — это здорово для девочки. Занятия спортом делают ее особенной, делают ее выдающимся человеком, который что-то понимает, ведь спорт — это жизнь. Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только благодаря своим личным достижениям, но и благодаря всему нашему спорту", — это тоже слова юной сирийки, которая также пообещала ни в коем случае не бросать любимое занятие, которому она посвятила всю жизнь

Что до дебюта Хенд на Олимпиаде, он получился откровенно неудачным. В матче квалификации она встречалась с 39-летней Лю Цзя (это чтобы вы понимали возраст игроков в настольный теннис), представляющей Австрию. Борьбу 12-летняя сирийка смогла навязать лишь в начале каждого из сетов, уступив в итоге всухую 0:4. Теперь натурализованная китаянка в матче первого раунда сыграет с украинкой Ганной Гапоновой. Ну а Хенд Заза остается зрителем Олимпиады — своей первой, но, можно быть уверенным, далеко не последней.