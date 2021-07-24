В мире масса недовольных трансляцией праздника в Токио в честь открытия Игр — гнев вызвали и телекартинка, и работа комментаторов.

Церемония открытия Олимпиады в Токио, показанная по всему миру, вызвала не только положительные эмоции. Креатив некоторых телевещателей привел к тому, что извиняться пришлось перед целыми странами. Так, под ударом оказался корейский телеканал MBC, накладывавший на картинку с главного стадиона Игр различные ассоциативные фото. Так, в момент прохождения украинской делегации был показан энергоблок Чернобыльской АЭС после аварии, а появление на арене олимпийцев из Гаити сопровождалось напоминанием о недавнем убийстве президента этой страны. Австралийские болельщики в бешенстве, поскольку комментаторы канадского канала CBC заявили, что флаг Зеленого континента несут две женщины (вместо положенного по регламенту сочетанию мужчина/женщина). За женщину приняли бородатого игрока НБА Пэтти Миллза.

Почему флаг Австралии несут две женщины?

Назначение Миллза знаменосцем для Австралии было очень символичным, поскольку он стал первым представителем коренных народов этой страны, удостоенным такой чести. Кроме того, он является звездой мирового баскетбола, причем в его визуальный образ неизменно входит весьма заметная борода. Правда, на церемонии открытия Пэтти был в маске и не по-джентльменски выступил в роли оруженосца — флаг тащила на себе пловчиха Кейт Кэмпбелл. Оба знаменосца были в абсолютно одинаковой форме — в рубашках-гавайках и шортах. Но все равно комментарии на телеканале CBC выглядели как издевательство или как очень неудачный юмор.

— Я думаю, что у Австралии флаг несут две женщины, — сказал комментатор CBC. — Кейт Кэмпбелл, пловчиха, и Пэтти Миллс — баскетболистка.

Возможно, комментаторов сбило с толку (или заставило шутить) то обстоятельство, что Миллс, как и положено аборигену, вышел на стадион в бусах на шее. Но все равно фраза канадских комментаторов вызвала бурю гнева австралийцев. Но не в плане сексизма — болельщики не посчитали для мужчины оскорбительным называться женщиной. Просто австралийцы не могут понять, как профессионалы на CBC могут не знать Миллза, который накануне церемонии вызвал бурю позитива на родине, заявив, что хочет пройти по стадиону с тремя флагами — Австралии, аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Правда, в итоге МОК разрешил только символику официально признанного государства.

Неуместные ассоциации

Сборные Таджикистана и Кыргызстана подверглись серьезной критике из-за того, что вышли на церемонию открытия без антиковидных масок, несмотря на протоколы противодействия COVID-19. В команде Кыргызстана без масок шли оба знаменосца и все спортсмены, за исключением одного особо ответственного. Это вызвало недоумение у многих зрителей. Такое же пренебрежение правилами продемонстрировали знаменосцы сборной Пакистана.

Если бы флаг нес не Денис, а капитан, то мы выделялись бы только тем что маски забыли#Tokyo2020 #Kyrgyzstan pic.twitter.com/xaaoabUBmj — KoshoyBM (@koshoybm) July 23, 2021

Особенно наблюдательные заметили небольшой фейл участника церемонии, который показывал пиктограммы с видами спорта. На бадминтоне японец не выдержал и выронил ракетку.

Но главный хайп по итогам церемонии поймал корейский телеканал MBC. Почему-то он решил накладывать на картинку из Токио фото, якобы ассоциирующееся со страной, делегацию которой показывают на экране. Причем ассоциации оказались не самыми политкорректными. Так, во время прохода команды Гаити показали снимок террористов, недавно убивших президента этой страны. Символом Сальвадора оказался образ биткоина (который в стране признан второй официальной валютой), Норвегии — рыба, Италии — пицца.

Ядерная тема на корейском ТВ

Тема катастроф была раскрыта и на Маршалловых островах, которые были представлены как «место ядерных испытаний США» (атолл Бикини широко использовался для взрывов в 1940-1950-х годах, на нем даже присутствовали представители СССР). Ну а Украина в представлении корейцев — это разрушенная после аварии Чернобыльская АЭС. Эта трагедия, напомним, произошла еще в 1986 году, во времена СССР, а современная Украина появилась только в 1991-м. Но это, видимо, в представлении канала MBC не столь принципиально.

«Для Украины не нашли ничего лучше фото 4-го энергоблока ЧАЭС после аварии. И знаете что? Вот у меня, по ходу, тоже какие-то такие ассоциации», — пишут одни украинские пользователи в соцсетях.

«В соцсетях появились посты с извинениями от обычных корейцев, мол, мы сами фейспалмим», — пишут другие жители этой страны.

Страшно подумать, как бы тогда трансляция церемонии выглядела в Северной Корее — если южане уделяют столько внимания атомной энергетике. А Россию тогда должен изображать Сталин? Читатели даже называют авторов идеи «ублюдками», а также задают резонные вопросы:

«Интересно, а как мы бы хотели, чтобы представляли Корею? Корейской войной?»

Или:

«Не может один Дракула олицетворять Румынию. Что, тогда Россию изображает Сталин, а Китай — Мао Цзэдун?»

К сожалению, понять, как на самом деле была представлена MBC Россия, затруднительно — на сайте телеканала вместо видео церемонии открытия красуется черный прямоугольник. А вот саму Корею телевизионщики представили очень даже позитивно — с помощью культовой кей-поп-группы BTS.

Для улучшения познаний о стране были также представлены данные о ВВП и даже уровне вакцинации населения.

Но в итоге корейцы все-таки решили отыграть назад (неизвестно, искренне ли) и попросить прощения у украинцев.

«Во время трансляции церемонии открытия были показаны некорректные фото, представляющие такие страны, как Украина и Гаити, — говорится в официальном комментарии канала MBC. — Также были использованы неуместные фотографии и субтитры для других стран. Приносим свои искренние извинения жителям Украины и других стран».

Теперь интрига заключается в том, что придумает телеканал для закрытия.