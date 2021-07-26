Олимпиада-2020, 27 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В четвертый медальный день Олимпийских игр-2020 в Токио во вторник, 27 июля, будет разыграно 22 комплекта наград.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) имеют шансы на медали в плавании и спортивной гимнастике, стрельбе и фехтовании, тхэквондо и дзюдо. Также очередные матчи проведут женские сборные России по волейболу и гандболу, мужские и женские в баскетболе 3х3.

На этой странице — расписание соревнований дня и трансляций на российском ТВ. Также в прямом эфире можно следить за Играми на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

27 июля, вторник

Триатлон

00.30. Женщины. Личное первенство. Наши: Анастасия Горбунова, Анастасия Разаренова (Матч ТВ)

Волейбол

03.00. Женщины. Групповой турнир. Россия — Аргентина (Россия 1)

Плавание

04.43. Мужчины. 200 м, вольный стиль. Наши: Мартин Малютин (Первый)

04.51. Женщины. 100 м, спина. (Первый)

04.59. Мужчины. 100 м, спина. Наши: Климент Колесников, Евгений Рылов (Первый)

05.17. Женщины. 100 м, брасс. Наши: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова (Первый)

Стрельба

05.00. Микст Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Наши: Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов, Маргарита Черноусова, Антон Аристархов (Матч ТВ)

Теннис

06.00. Мужчины. Одиночный разряд. Аслан Карацев — Жереми Шарди (Франция)

Софтбол

07.00. Женщины. Матч за 3-е место. Мексика — Канада. 14.00. Финал. Япония — США.

Гандбол

08.15. Женщины. Групповой турнир. Швеция — Россия (Матч ТВ)

Прыжки в воду

09.00 Женщины. Вышка, 10 м. Синхронные прыжки. (Россия 1)

Маунтинбайк

09.00. Женщины, кросс-кантри. Наши: Антон Синцов (Матч Страна)

Конный спорт

09.00. Выездка. Командное первенство (Матч Арена)

Стрельба

09.15. Микст. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Юлия Каримова, Сергей Каменский, Анастасия Галашина, Владимир Масленников (Первый)

Серфинг

09.46. Женщины. Финал (Матч Арена)

10.31. Мужчины. Финал (Матч Арена)

Тяжелая атлетика

09.50. Женщины, до 59 кг. Финал.

Гребной слалом

10.15. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал (Матч ТВ)

Дзюдо

11.00. Женщины, до 63 кг. Финал. Наши: Дарья Давыдова. (Первый)

11.00. Мужчины, до 81 кг. Финал. Наши: Алан Хубецов. (Первый)

Баскетбол 3х3

11.25. Женщины. Групповой турнир. Россия — Италия (Матч ТВ)

12.00. Мужчины. Групповой турнир. Сербия — Россия (Матч ТВ)

Фехтование

13.30. Женщины. Командная шпага. Финал. Наши: Виолетта Колобова, Юлия Личагина, Айзанат Муртазаева, Виолетта Харина. (Россия 1)

Спортивная гимнастика

13.45. Женщины. Командное многоборье. Наши: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова (Матч ТВ)

Тяжелая атлетика

13.50. Женщины, до 64 кг. Финал.

Софтбол

Женщины. 14.00. Финал. Япония — США.

Тхэквондо

15.30. Женщины, свыше 67 кг. Финал. (Россия 1)

15.45. Мужчины, свыше 80 кг. Финал. Наши: Владислав Ларин (Россия 1)

Все события четвертого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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