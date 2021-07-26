Олимпиада-2020, 27 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) имеют шансы на медали в плавании и спортивной гимнастике, стрельбе и фехтовании, тхэквондо и дзюдо. Также очередные матчи проведут женские сборные России по волейболу и гандболу, мужские и женские в баскетболе 3х3.
На этой странице — расписание соревнований дня и трансляций на российском ТВ. Также в прямом эфире можно следить за Играми на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России
27 июля, вторник
00.30. Женщины. Личное первенство. Наши: Анастасия Горбунова, Анастасия Разаренова (Матч ТВ)
03.00. Женщины. Групповой турнир. Россия — Аргентина (Россия 1)
04.43. Мужчины. 200 м, вольный стиль. Наши: Мартин Малютин (Первый)
04.51. Женщины. 100 м, спина. (Первый)
04.59. Мужчины. 100 м, спина. Наши: Климент Колесников, Евгений Рылов (Первый)
05.17. Женщины. 100 м, брасс. Наши: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова (Первый)
05.00. Микст Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Наши: Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов, Маргарита Черноусова, Антон Аристархов (Матч ТВ)
06.00. Мужчины. Одиночный разряд. Аслан Карацев — Жереми Шарди (Франция)
07.00. Женщины. Матч за 3-е место. Мексика — Канада. 14.00. Финал. Япония — США.
08.15. Женщины. Групповой турнир. Швеция — Россия (Матч ТВ)
09.00 Женщины. Вышка, 10 м. Синхронные прыжки. (Россия 1)
09.00. Женщины, кросс-кантри. Наши: Антон Синцов (Матч Страна)
09.00. Выездка. Командное первенство (Матч Арена)
09.15. Микст. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Юлия Каримова, Сергей Каменский, Анастасия Галашина, Владимир Масленников (Первый)
09.46. Женщины. Финал (Матч Арена)
10.31. Мужчины. Финал (Матч Арена)
09.50. Женщины, до 59 кг. Финал.
10.15. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал (Матч ТВ)
11.00. Женщины, до 63 кг. Финал. Наши: Дарья Давыдова. (Первый)
11.00. Мужчины, до 81 кг. Финал. Наши: Алан Хубецов. (Первый)
11.25. Женщины. Групповой турнир. Россия — Италия (Матч ТВ)
12.00. Мужчины. Групповой турнир. Сербия — Россия (Матч ТВ)
13.30. Женщины. Командная шпага. Финал. Наши: Виолетта Колобова, Юлия Личагина, Айзанат Муртазаева, Виолетта Харина. (Россия 1)
13.45. Женщины. Командное многоборье. Наши: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова (Матч ТВ)
13.50. Женщины, до 64 кг. Финал.
Женщины. 14.00. Финал. Япония — США.
15.30. Женщины, свыше 67 кг. Финал. (Россия 1)
15.45. Мужчины, свыше 80 кг. Финал. Наши: Владислав Ларин (Россия 1)
Все события четвертого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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