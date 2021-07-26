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Олимпиада: как сборная России идет по медальному графику, и каким будет итог

21:30
София Позднякова — чемпионка Токио. Фото AFP
София Позднякова — чемпионка Токио. Фото AFP
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После трех дней Олимпийских игр-2020 в Токио у команды ROC (Олимпийского комитета России) 12 медалей, в том числе 4 золотых.

Это лучше, чем было в Рио-2016 (10 медалей и 2 золотые после двух дней). Но сравнивать бессмысленно — разные программы, разный состав.

Всего на Олимпиаде-2020 16 медальных дней. То есть, если мы продолжим в том же темпе, к церемонии закрытия у нас будет более 60 наград (около 20 золотых). Это вполне вписывается в медальные прогнозы, сделанные перед Токио. Хотя общеизвестно, что вторая неделя Игр у нас должна быть успешнее, чем нынешняя.

У некоторых из наших болельщиков после трех медалей за один час в понедельник появилась эйфория. Но надо учитывать, что на самом деле мы пока не показываем феноменальных медальных результатов. Четвертое место в командном зачете — это на строчку ниже, чем планировалось.

Пока не оправдывают надежд дзюдоисты и пловцы. А стрелки и тхэквондисты, наоборот, перевыполняют «план». В общем, как это часто бывает на Олимпиадах, прорыв одних происходит на фоне провала других. Текущие результаты — неплохие, но потерять с таким трудом завоеванные позиции очень легко. Сбавлять темп нельзя ни в коем случае.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события