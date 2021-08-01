Олимпиада, 2 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В десятый день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в понедельник, 2 августа, имеют шансы на награды в спортивной гимнастике, стрельбе и велоспорте, а также борьбе.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

2 августа, понедельник (22 комплекта медалей)

Легкая атлетика

04.20. Мужчины. Прыжки в длину. (Россия 1)

05.50. Женщины. 100 м с/б. (Россия 1)

14.00. Женщины. Метание диска. (Матч ТВ)

15.15. Мужчины. 3000 м с/п. (Матч ТВ)

15.40. Женщины. 5000 м. (Матч ТВ)

Бадминтон

07.00. Женщины. Парный разряд. Матч за 3-е место.

07.50. Женщины. Парный разряд. Финал.

14.50. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место. (Матч Игра)

14.50. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. (Матч Игра)

Пляжный волейбол

08.00. Мужчины. 1/8 финала. Лешуков/Семенов (Россия) — М.Гримальт/Э.Гримальт. (Чили)

12.00. Мужчины. 1/8 финала. Эррера/Гавира (Испания) — Красильников/Стояновский (Россия). (Россия 1)

Гандбол

08.15. Женщины. Групповой турнир. Испания — Россия. (Россия 1)

Волейбол

08.20. Женщины. Групповой турнир. Россия — Турция. (Первый)

Стрельба

08.30. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Наши: Леонид Екимов. (Матч ТВ)

10.50. Мужчины. Винтовка, три позиции, 50 м. Наши: Сергей Каменский. (Россия 1)

Парусный спорт

08.33. Женщины. 49-й Финальная гонка. (Матч Страна)

09.33. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (Матч Страна)

Тяжелая атлетика

09.50. Женщины, до 87 кг

13.50. Женщины, свыше 87 кг. (Матч Страна)

Спортивная гимнастика

11.00. Мужчины. Кольца. Наши: Денис Аблязин, Артур Далалоян. (Матч ТВ)

12.00. Женщины. Вольные упражнения. Наши: Виктория Листунова, Ангелина Мельникова. (Матч ТВ)

12.54. Мужчины. Опорный прыжок. Наши: Никита Нагорный, Денис Аблязин. (Матч ТВ)

Конный спорт

11.00. Троеборье. Командное первенство. Конкур. (Матч Арена)

14.45. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. (Матч Арена)

Велоспорт

12.09. Женщины. Трек. Командный спринт. Анастасия Войнова, Дарья Шмелева. (Первый)

Греко-римская борьба

13.15. Мужчины, до 60 кг. Наши: Сергей Емелин. (Первый)

13.50. Мужчины, до 130 кг. Наши: Сергей Семенов. (Первый)

Вольная борьба

15.15. Женщины, до 76 кг. (Первый)

Все события десятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.