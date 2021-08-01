Медальный прогноз на Олимпиаду на 2 августа: Россия охотится за тремя золотыми наградами

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей — в спортивной гимнастике, легкой атлетике, бадминтоне, велотреке, конном спорте, парусном спорте, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике, греко-римской и женской борьбе.

После неудачного воскресенья сборная ОКР должна брать реванш. Это в первую очередь касается гимнастов — Никита Нагорный в опорном прыжке и Ангелина Мельникова в вольных упражнения.

Ждем золота в пулевой стрельбе и в велотреке (женский командный спринт).

Как ни странно, наших представителей нет ни в одном из финалов в греко-римской и женской борьбе — там остаются шансы только на третье место.

В общем, расписание не самое благоприятное, хотя при удачном раскладе могут быть три золотых медали и столько же наград другого достоинства.

Большой анонс соревнований Олимпиады в понедельник, 2 августа, — на этой странице.

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