Россиянин Эйгель занял последнее место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе
09:08
Россиянин Павел Эйгель занял последнее, 20-е место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе.
В соревнованиях на байдарках российский спортсмен показал время 151,41 секунды, набрав 50 штрафных секунд. Лучшим стал чех Иржи Прскавец (94,29). В финал Олимпиады вышли 10 лучших спортсменов по итогам полуфинала.
Финал в мужском слаломе на байдарках пройдет сегодня, 30 июля, начало — в 10.00 (мск).
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка
Полуфинал
1. Иржи Прскавец (Чехия) — 94,29
2. Борис Нево (Франция) — 94,86
3. Майкл Смолен (США) — 96,11
20. Павел Эйгель (Россия) — 151,41
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