Россиянин Эйгель занял последнее место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе

Россиянин Павел Эйгель занял последнее, 20-е место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе.

В соревнованиях на байдарках российский спортсмен показал время 151,41 секунды, набрав 50 штрафных секунд. Лучшим стал чех Иржи Прскавец (94,29). В финал Олимпиады вышли 10 лучших спортсменов по итогам полуфинала.

Финал в мужском слаломе на байдарках пройдет сегодня, 30 июля, начало — в 10.00 (мск).

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка

Полуфинал

1. Иржи Прскавец (Чехия) — 94,29

2. Борис Нево (Франция) — 94,86

3. Майкл Смолен (США) — 96,11

20. Павел Эйгель (Россия) — 151,41