Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Гребля на байдарках и каноэ
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гребля на байдарках и каноэ

Россиянин Эйгель занял последнее место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе

09:08
Теги:

Россиянин Павел Эйгель занял последнее, 20-е место в полуфинале Олимпиады в гребном слаломе.

В соревнованиях на байдарках российский спортсмен показал время 151,41 секунды, набрав 50 штрафных секунд. Лучшим стал чех Иржи Прскавец (94,29). В финал Олимпиады вышли 10 лучших спортсменов по итогам полуфинала.

Финал в мужском слаломе на байдарках пройдет сегодня, 30 июля, начало — в 10.00 (мск).

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка

Полуфинал

1. Иржи Прскавец (Чехия) — 94,29

2. Борис Нево (Франция) — 94,86

3. Майкл Смолен (США) — 96,11

20. Павел Эйгель (Россия) — 151,41

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной во время финала Олимпиады
Самый грязный забег в олимпийской истории. Такого на Играх не было никогда
Стрелок Галашина рассказала о своем отношении к отсутствию российского флага и гимна на Олимпиаде
«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события