Чех Прскавец выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио
10:45
Чех Иржи Прскавец завоевал золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.
В соревнованиях на байдарке спортсмен показал лучшее время — 91,63 секунды. Прскавец принес Чехии вторую золотую медаль на Играх в Японии. Серебро — у Якуба Григара из Словакии, бронза — у немца Ханса Айгнера.
Россиянин Павел Эйгель не смог выйти в финал соревнований на байдарке, заняв 20-е место в полуфинале.
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка
Финал
1. Иржи Прскавец (Чехия) — 91,63
2. Якуб Григар (Словакия) — 94,85
3. Ханс Айгнер (Германия) — 97,11
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