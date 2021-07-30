Чех Прскавец выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

Чех Иржи Прскавец завоевал золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.

В соревнованиях на байдарке спортсмен показал лучшее время — 91,63 секунды. Прскавец принес Чехии вторую золотую медаль на Играх в Японии. Серебро — у Якуба Григара из Словакии, бронза — у немца Ханса Айгнера.

Россиянин Павел Эйгель не смог выйти в финал соревнований на байдарке, заняв 20-е место в полуфинале.

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка

Финал

1. Иржи Прскавец (Чехия) — 91,63

2. Якуб Григар (Словакия) — 94,85

3. Ханс Айгнер (Германия) — 97,11