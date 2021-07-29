Депутат Госдумы прокомментировала выходку американской спортсменки по отношению к России на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью МИЦ «Известия» высказалась о выходке американской гребчихи Меган Калмо по отношению к России на Олимпиаде.

— К сожалению, это пропаганда, которая все это время велась. Этого и хотели добиться, чтобы люди, спортсмены ненавидели русских, по сути своей. Чтобы они считали, как этот чилийский журналист, который высказался в адрес российской сборной, назвал их обманщиками. Кто обманщики? Молодые девчонки и ребята, это новое поколение, которое к тем допинговым скандалам и близко не имеет отношения. И это летние виды спорта, а не зимние, к которым были претензии. По крайней мере, по тем причинам, которые заставили Россию уйти в нейтральный статус. А потом есть арбитражный суд, он решает быть российским спортсменам или нет. Все решения и все расследования сделаны, вердикт вынесен.

Я думаю, что вряд ли, когда в Америке кто-то упираться против решения суда, если оно уже состоялось. Всемирному спортивному арбитражному суду надо доверять, раз он принял такое решение, значит, российская сборная и страна предприняла очень много действий, чтобы выйти из этого допингового скандала и участвовать на Олимпиаде. Уже не вправе спортсмены это обсуждать. Потому что это чистые спортсмены. Это пропаганда и недовольство: «Как так? Почему русские вообще участвуют?». Но это их проблемы. Она же не предъявляет такие же претензии своим спортсменам, которые после страшных допинговых скандалов возвращались, выступали, завоевывали медали. Почему она против них не говорит такие вещи и не обвиняет их в чем-то?

А тут чистые спортсмены обвиняются. Она вдруг не хочется находиться рядом, у нее там какие-то чувства не т. е.

— Что бы вы могли сказать нашим ребятам после такого заявления американской спортсменки?

— Если ни уже закончили соревнования, конечно, они могут почитать и лишний раз просто удивиться тому, что произошло с головами людей. Это не про спорт, к сожалению, это про политику. И если люди обвиняют других людей в том, что они не делали, безапелляционно, как эта спортсменка, это просто очень расстроит наших ребят. По крайней мере, это точно не нужно читать тем, кому еще надо выступать. А те, кто выступил, просто еще раз поймут, что это двойные стандарты, что это делают обдуманно, умышленно.

Американская гребчиха Меган Калмо в Twitter написала, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.