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Российская дзюдоистка Таймазова рассказала, как боролась с одним глазом за бронзу Олимпиады

14:34
Мадина Таймазова. Фото AFP
Мадина Таймазова. Фото AFP
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг. Россиянка билась за бронзу с травмой глаза.

— Снова по поводу полуфинала и последнего момента, то, что вы не сдались. Знаете, кто такой Александр Шлеменко?

— К сожалению, нет.

— Это боец ММА, который никогда не сдается. Ему бы твое выступление очень понравилось. Когда смотрел схватку, пришла ассоциация в голову с героем фильма Рокки Бальбоа. Смотрели ли?

— Нет.

— В поединке за бронзу видел ли правый глаз?

— Я не помню. Максимально сконцентрировалась на схватке, на сопернице. Поэтому я не обращала внимания на то, что у меня болит. Думаю, завтра у меня будет болеть все. Сегодня я не позволяла себе думать о том, что мне может что-то помешать. Я максимально настраивалась биться до конца и сделать все, чтобы уйти с медалью.

— Что бы ты судьям сказала сейчас?

— Ничего. Сказала бы: «Бог вам судья». Они тоже выполняют свою работу. Каждый выполнял сегодня свою работу. Они так посчитали.

— Но нет такого чувства, что домашнее судейство и прочие моменты?

— Не буду это комментировать. Пусть это будет на их совести. Я сделала все, что я могла, — сказала Таймазова.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Илья Андреев все материалы автора

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