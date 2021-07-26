Российский дзюдоист Могушков проиграл азербайджанцу Оружову на Олимпиаде в Токио
05:43
Российский дзюдоист Муса Могушков проиграл азербайджанцу Рустаму Оружову в 1/16 турнира на Олимпиаде в Токио.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 73 кг
1/16 финала
Рустам Оружов (Азербайджан) — Муса Могушков (Россия) — 1:0 (Вазари)
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