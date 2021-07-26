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Российский дзюдоист Могушков проиграл азербайджанцу Оружову на Олимпиаде в Токио

05:43
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Российский дзюдоист Муса Могушков проиграл азербайджанцу Рустаму Оружову в 1/16 турнира на Олимпиаде в Токио.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 73 кг

1/16 финала

Рустам Оружов (Азербайджан) — Муса Могушков (Россия) — 1:0 (Вазари)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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