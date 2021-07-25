С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по дзюдо начался 24 июля и завершится 31 июля.

Состав сборной России

Мужчины: до 60 кг. Роберт Мшвидобадхе, Яго Абуладзе (резерв); до 66 кг. Якуб Шамилов, Арам Григорян (резерв); до 73 кг. Муса Могушков, Денис Ярцев (резерв); до 81 кг. Алан Хубецов, Аслан Лаппинагов (резерв); до 90 кг. Михаил Игольников; до 100 кг. Нияз Ильясов, Арман Адамян (резерв); свыше 100 кг. Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (резерв).

Женщины: до 48 кг. Ирина Долгова, Сабина Гилязова (резерв); до 52 кг. Наталья Кузютина; до 57 кг. Дарья Межецкая; до 63 кг. Дарья Давыдова; до 70 кг. Мадина Таймазова; до 78 кг. Александр Бабинцева, Антонина Шмелева (резерв).

Дзюдо. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 31 июля 2021. Мужчины. Расписание соревнований

26 июля. 05:00. До 73 кг. Могушков (Россия) — Оруджев (Азербайджан).

26 июля. 11:00 — 13:50. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

27 июля. 05:00 — 08:30. До 81 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

27 июля. 11:00 — 13:50. До 81 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

28 июля. 05:00 — 8:30. До 90 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

28 июля. 11:00 — 13:50. До 90 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

29 июля. 05:00 — 08:30. До 100 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

29 июля. 11:00 — 13:50. До 100 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

30 июля. 05:00 — 08:30. Свыше 100 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

30 июля. 11:00 — 13:50. Свыше 100 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

31 июля. 05:00 — 08:30, 11:00 — 13:50. Командный турнир.

Дзюдо. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 31 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований

26 июля. 05:00. До 57 кг. Межецкая (Россия) — Тонджуан (Китай).

26 июля. 11:00 — 13:50. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

27 июля. 05:00 — 08:30. До 63 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

27 июля. 11:00 — 13:50. До 63 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

28 июля. 05:00 — 8:30. До 70 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

28 июля. 11:00 — 13:50. До 70 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

29 июля. 05:00 — 08:30. До 78 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

29 июля. 11:00 — 13:50. До 78 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

30 июля. 05:00 — 08:30. Свыше 78 кг. Отборочный раунд, 1/4 финала.

30 июля. 11:00 — 13:50. Свыше 78 кг. 1/2 финала, финал, схватки за 3-е место.

31 июля. 05:00 — 08:30, 11:00 — 13:50. Командный турнир.

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