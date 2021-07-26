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Российская дзюдоистка Межецкая уступила китаянке в 1/16 финала Олимпиады

05:53
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Российская дзюдоистка Дарья Межецкая в 1/16 финала олимпийского турнира до 57 кг ступила китаянке Лу Тунцзюань.

В 1/8 финала китаянка встретится с японкой Цукасой Есидой.

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Сергей Разин все материалы автора

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