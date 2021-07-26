Российская дзюдоистка Межецкая уступила китаянке в 1/16 финала Олимпиады
05:53
Российская дзюдоистка Дарья Межецкая в 1/16 финала олимпийского турнира до 57 кг ступила китаянке Лу Тунцзюань.
В 1/8 финала китаянка встретится с японкой Цукасой Есидой.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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