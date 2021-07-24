Мшвидобадзе проиграл в 1/8 финала на Олимпиаде

Россиянин Роберт Мшвидобадзе потерпел поражение в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 60 кг на Олимпийских играх в Токио. 31-летний российский дзюдоист проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 60 кг

1/8 финала

Роберт Мшвидобадзе (Россия) — Торнике Тсакадоя (Нидерланды) — 0:1 (Вазари)