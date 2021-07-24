Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Дзюдо

Мшвидобадзе проиграл в 1/8 финала на Олимпиаде

06:10
Теги:

Россиянин Роберт Мшвидобадзе потерпел поражение в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 60 кг на Олимпийских играх в Токио. 31-летний российский дзюдоист проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 60 кг

1/8 финала

Роберт Мшвидобадзе (Россия) — Торнике Тсакадоя (Нидерланды) — 0:1 (Вазари)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 3722
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио
«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
«Рубин» — «Спартак»: прогноз Рината Билялетдинова на матч РПЛ 24 июля 2021
Новичок киевского «Динамо» Рамирес объяснил, почему он не перешел в «Рубин»
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события