Мшвидобадзе проиграл в 1/8 финала на Олимпиаде
06:10
Россиянин Роберт Мшвидобадзе потерпел поражение в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 60 кг на Олимпийских играх в Токио. 31-летний российский дзюдоист проиграл Торнике Цьякадоеа из Нидерландов.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 60 кг
1/8 финала
Роберт Мшвидобадзе (Россия) — Торнике Тсакадоя (Нидерланды) — 0:1 (Вазари)
Опрос
проголосовало: 3722Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю