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Дзюдоистка Кузютина заявила, что отсутствие зрителей не омрачило эмоций от церемонии открытия Олимпиады

18:16

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«Церемония открытия — это потрясающая энергетика, настоящий праздник, — цитирует Кузютину ТАСС 23 июля. — Да, не было зрителей, но это не помешало прочувствовать этот дух, и это просто что-то невероятное.

Мы знали, что на нас смотрят наши болельщики, что они поддерживают нас, и это чувство, которое не описать словами, я даже поначалу не снимала происходящее на телефон, потому что хотела все это прочувствовать».

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла без зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11974517

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Евгений Петров все материалы автора

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