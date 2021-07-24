Дзюдоистка Долгова проиграла в 1/8 финала на Олимпиаде
06:23
Россиянка Ирина Долгова покинула соревнования в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. В 1/16 финала она выиграла у Сонии Бхатты из Непала — 1:0 (Иппон).
В 1/8 финала Долгова проиграла Линь Чэнь Хао.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 48 кг
1/16 финала
Ирина Долгова (Россия) — Сония Бхатта (Непал) — 1:0 (Иппон)
1/8 финала
Ирина Долгова (Россия) — Лин Чен-Хао (Тайвань) — 0:1 (Вазари)
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