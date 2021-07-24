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Дзюдоистка Долгова проиграла в 1/8 финала на Олимпиаде

06:23
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Россиянка Ирина Долгова покинула соревнования в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. В 1/16 финала она выиграла у Сонии Бхатты из Непала — 1:0 (Иппон).

В 1/8 финала Долгова проиграла Линь Чэнь Хао.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 48 кг

1/16 финала

Ирина Долгова (Россия) — Сония Бхатта (Непал) — 1:0 (Иппон)

1/8 финала

Ирина Долгова (Россия) — Лин Чен-Хао (Тайвань) — 0:1 (Вазари)

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Евгений Козинов все материалы автора

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