Евгений Васильевич не изменяет себе.

Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Группа В. 5-й тур

Россия — Испания — 34:31 (18:17)

Россия: Вяхирева (7), Дмитриева (5).

После непростого матча с Испанией в финале группового этапа (34:31) на трибунах кипели эмоции. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев обещал, что тренер Алексей Алексеев «получит по мозгам», еще больше досталось Черногории: «Не обидятся ли на меня черногорцы и корейцы за то, что уже так рассуждаю про полуфинал? Это их право. Мы же не обижаемся, что они всегда называли русских братьями, а потом побежали в НАТО, быстро задом повернулись к нам. А чего им обижаться на нас? Мы все для них делали, а они отплатили как многие страны бывшей Югославии», — в сердцах бросил бизнесмен и гандбольный босс.

После этого интервью Трефилова уже не кажется таким острым. Но Король Треф тоже затронул глобальные темы.

Большие начальники сказали не кричать

— Победа не отличная, валидола немного налили в конце, — сразу поправил журналиста Трефилов. — Можно было пограмотнее в концовке. Но в целом молодцы. Мы все рады. Я вам по секрету скажу — у меня есть и личный интерес. (Смеется.) Хорошо выступим здесь — на родине меня поддержат. А так — хоть закрывайся.

Выходим со второго места, мне кажется, на Черногорию. Хуже, лучше — непонятно. Будем считать, что это лучше, чем Голландия. Но на любую игру надо выходить и сражаться. Вот сегодня они вышли — где-то плохо сыграли, теряли мячи. Но с желанием. Это главное. Выходишь помастериться — сразу проиграешь.

— Был момент в первом тайме, когда Алексеев поменял почти всю шестерку. Вы его поняли?

— Вы задаете сложный вопрос. Он главный тренер, он так мыслит. И он выиграл. Если выиграл, как я скажу, что сделал неправильно? Значит, правильно!

— Вы сегодня спокойнее были, чем в матче с Венгрией. Все-таки запретили кричать с трибун команде?

— Ну с Венгрией отступать было некуда! Но да, подошли большие начальники и сказали, что нельзя быть громче них. (Смеется.)

— Что скажете о Черногории?

— Сколько их помню — никогда они не показывали мастерства. Но всегда бились — с криками, воплями. Заряженность до конца. Так что Черногория будет тяжеловата нам в этом плане. У них есть хороший атакующий игрок, левый полусредний, бегут они здорово. Ну и главный конек — защита. Там нам может быть тоже нелегко. Поживем — увидим.

Давал бы проводить гей-парад в День ВДВ или в День пограничника

— За другими соревнованиями следите?

— Да. Ждал плавания от Ефимовой, а получил от Рылова. Хорошо. Гимнасты, фехтовальщики — тоже молодцы. Извините, саблю и шпагу не очень различаю, пусть они не обижаются. Немного удручен прыгунами в высоту. Но в легкой атлетике всего 10 человек — плоховато. По-честному, настолько внутри кипит! Отобрали гимн, знамя. Что еще надо отобрать? Вообще, хочу поздравить сборную России: у нас 12 золотых медалей. Это хорошо, но сказывается нехватка видов спорта. Тяжелая атлетика почти никем не представлена. Буду думать, что через три года найдутся грамотные юристы, которые подведут к играм, и мы победим.

— Некоторые американские пловцы считают, что пускать русских сюда нельзя было. Лилли Кинг, например.

— И дальше что? Она проиграла? А я скажу, что давайте флаг Америки у них отнимем. Только за что? Из допинговых скандалов, которые были, половина выдумана нашим большим другом Родченковым, я уверен. 37 лет я в женском гандболе — не было ничего у нас. Сразу все наелись-напились?

У меня вообще вопрос к великим мира сего. Мы подошли к такому пределу возможностей, что надо уже определяться: куда пойдем? Я вчера смотрел толкание ядра и думал, что толкают мужчины. Клянусь! Оказалось — женщины.

— Трансгендер выходит в тяжелой атлетике.

— Слушайте, кто-то наверху смотрит на это все и... Для чего-то же он нас создал! Вот здесь стоит женщина — для чего они были созданы? Для продолжения рода! А не чтобы мы выдумывали невесть что. Мы уже не туда идем! Я за традиционность. Хохма: как-то ко мне в Италии в гостинице подходит опытный игрок Рая Веракса, у нас разница в несколько лет была, и говорит: «Евгений Васильевич, а как жить будем?» Я ответил: «По-старому: я сверху». Дурацкий вопрос — дурацкий ответ.

— А если серьезно — вот появится в гандболе игрок-трансгендер. У нее же преимущество будет, получается?

— Есть в принципе женщины более мужского склада. Вот испанки, с которыми мы играли. Если такой игрок будет — он и быстрее бегает, и лучше прыгает. Хочется спросить: зачем вы равняете женщин и мужчин? Давайте тогда всех через операционный стол проводить. Не верю я в это. Нормальные люди, которые иногда думают башкой, не уйдут в эту сторону. А большинство людей — нормальные! Этих трансгендеров и других выпихивают вперед. Парады эти... Я бы их давал проводить только в День пограничника.

— 2 августа день ВДВ, кстати.

— Вот, пусть сегодня парад проводят! И колонны друг на друга направить! Советский Союз был плох, но мы не выпячивали эти истории. Поменяю ли когда-нибудь походку? Нет! Так и буду ходить косолапо. Шпильки не потяну. (Смеется.) Надеюсь, наша страна удержится от этого. Кто нас создал — мы так и не определились, но явно кто-то выше. Не для того, чтобы я Сергеем Николаевичем [Шишкаревым, президентом ФГР] под ручку ходил. Когда старость наступит, тогда да. Посмотрим вслед красивой женщине... и пойдем спать.