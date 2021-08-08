Лидер сборной России по гандболу Вяхирева приостановила карьеру

Лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева после финального матча на Олимпиаде в Токио против команды Франции (25:30) сообщила, что намерена приостановить карьеру. По словам спортсменки, ей нужно поправить здоровье.

«Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее. Мне нужно поправить здоровье», — отметила Вяхирева.

26-летняя Вяхирева помимо серебра Игр-2020 имеет золото Олимпиады-2016 в Рио. Также она является бронзовым призером ЧМ-2019 и серебряным — чемпионата Европы-2018. В России она выступает за «Ростов-Дон».