Трефилов оценил работу тренерского штаба женской сборной России по гандболу на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации гандбола России и тренер Евгений Трефилов оценил работу тренерского штаба после поражения в финале Олимпиады в Токио. Россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

— Как вам все-таки работа главного тренера Алексея Алексеева?

— На Алексееве настаивал я. Иностранца нам нельзя. Да, мы с Алексеевым не самые лучшие в мире друзья. До десен не целуемся. Но как тренера я его очень уважаю. И уверен, что вот он будет за российскую землю зубами грызть.

Вот я как-то пробовал представлять себя тренером другой сборной. 100 процентов — поехал бы просто контракт отрабатывать.

Это же беда легионеров. Не выиграли что-то — ну и хрен с ним. Бабки забрал — и уехал. Зато с машиной. В бассейн по обедам ходит, вечером на охоту. А я, дорогие мои, поплавок последний раз видел, по-моему, в 70-м году. Хотя, наверное, это тоже неправильно. Но если ты тренер, тебя должны выносить из зала только вперед ногами.

«Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз». Трефилов — о поражении в финале