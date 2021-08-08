Лидер сборной России по гандболу Вяхирева высказалась о выступлении команды на Олимпиаде

Лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева подвела итоги выступления на Олимпиаде в Токио. Спортсменка сообщила о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее российская команда проиграла сборной Франции (25:30) и заняла второе место в финале Игр-2020.

«Изначально результат разочаровал, но потом подумала и поняла, что это большой успех. Учитывая обстоятельства, с которыми боролись на протяжении всего турнира. Спасибо за это девчонкам, они отдавали всех себя.

Теперь планирую взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок тело и ментальное здоровье. Надеюсь, клуб и сборная пойдут мне на встречу», — цитирует Вяхиреву пресс-служба ОКР.

Сегодня, 8 августа, в 14.00 (мск) в Токио завершатся Олимпийские игры 2020.