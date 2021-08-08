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Шишкарев — о поражении в гандбольном финале: «Судьба повернулась против нас»

11:04
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпиады.

«Немножко судьба повернулась против нас. Все штанги, все отрывы какие-то, все было против нас. У меня нет претензий к команде, они молодцы. Могло быть и золото, но что есть, то есть. Главное, что боролись до конца и не опустили руки. Мне за них не стыдно, такой сборной можно только гордиться. Я вас поздравляю с серебром», — сказал Шишкарев.

В финале Игр в Токио россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

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Владимир Иванов все материалы автора

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