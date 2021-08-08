Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпиады.

«Немножко судьба повернулась против нас. Все штанги, все отрывы какие-то, все было против нас. У меня нет претензий к команде, они молодцы. Могло быть и золото, но что есть, то есть. Главное, что боролись до конца и не опустили руки. Мне за них не стыдно, такой сборной можно только гордиться. Я вас поздравляю с серебром», — сказал Шишкарев.

В финале Игр в Токио россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.