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Гандболистка Кузнецова: «Довольны, что завоевали серебро, потому что в нас никто не верил»

11:54
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Российская гандболистка Полина Кузнецова прокомментировала второе место на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсменка заявила, что завершит карьеру в национальной команде.

Ранее сборная России в финале гандбола проиграла команде Франции со счетом 25:30.

«Довольны, что завоевали «серебро», потому что в нас никто не верил. И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их просто не хватило: ни физических, ни моральных. Но могу сказать, что сегодня сами проиграли. Буквально доползли до медали. Я настолько устала за этот турнир, что карьеру в сборной все-таки теперь завершу», — цитирует Кузнецову пресс-служба ОКР.

Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Команда пропустила вперед себя Великобританию, которая занимает четвертое место (22-21-20).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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