Гандболистка Кузнецова: «Довольны, что завоевали серебро, потому что в нас никто не верил»

Российская гандболистка Полина Кузнецова прокомментировала второе место на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсменка заявила, что завершит карьеру в национальной команде.

Ранее сборная России в финале гандбола проиграла команде Франции со счетом 25:30.

«Довольны, что завоевали «серебро», потому что в нас никто не верил. И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их просто не хватило: ни физических, ни моральных. Но могу сказать, что сегодня сами проиграли. Буквально доползли до медали. Я настолько устала за этот турнир, что карьеру в сборной все-таки теперь завершу», — цитирует Кузнецову пресс-служба ОКР.