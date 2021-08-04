Россиянки прошли Черногорию — на этот раз по игре команды исключительно хвалебные комментарии.

Олимпиада-2020, гандбол

Женщины. 1/4 финала

Черногория — Россия — 26:32 (15:17)

Россия очень спокойно переиграла Черногорию в четвертьфинале Олимпийских игр — 32:26. Удивительно просто для матча столь серьезной стадии.

Я так — примазываюсь к славе

— Счет позволяет улыбаться, — светился после игры Евгений Трефилов. — Но без нервов не обошлось. У нас 14 минут удалений, у них — две. А я бы не сказал, что у нас грубая команда...

Но не зря нас называют валидольной командой. Хотя мы были намного сильнее.

— На Норвегию с позиции силы не выйти.

— Норвегия играет на чужих атаках, на контратаках. Им ни в коем случае нельзя этого давать.

— За счет чего вам удалось Норвегию в полуфинале Рио-2016, — вопрос от журналиста этой страны.

— Прекрасно помню последний бросок с краю... Мне казалось, мяч летит в ворота. До сих пор снится. Так что везение в таких матчах тоже нужно

— Фавориты — они?

— Дадим им шанс, — подмигнул. — По набору игроков и всему остальному они фавориты. Но страшного в них ничего нет. Главное — сыграть свое.

— Вы сегодня кричали. Как думаете, это помогло девчонкам?

— Да как я помог? Криками? Куда там! Так, примазываюсь к славе.

— Почему вы были недовольны, когда в конце Алексеев выпускал некоторых игроков со скамейки?

— Здесь не должно быть любишь-не любишь. Олимпиада — это не игра в ромашку. Это у себя во дворе мы можем давать играть всем. А тут нужен результат.

Никаких обид у нас нет, сегодня тренерский штаб сработал идеально

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев жестко прошелся по тренерскому штабу после прошлого матча — несмотря на победу над Испанией.

— У нас после этого был разговоры в спокойно обстановке, — рассказал Шишкарев. — Я свой критицизм, конечно, поумерил. Мы хорошо побеседовали, у нас абсолютно рабочая атмосфера. И в нашей команде никто на эмоциональную критику, тем более, сказанную после полуфинала, не обижается. Вы, журналисты, люди опытные. Стараетесь поймать человека, когда он на пике эмоций и готовы вывернуть душу наизнанку.

Но мы действительно хорошо и плодотворно пообщались в спокойной обстановке. Обсудили те просчеты, которые были. И вот в сегодняшней игре работа тренерского штаба была идеальной.

Переживаю, правда, за Аню Вяхиреву. Ее бьют здесь нещадно. Но как же фантастически она играет. На данный момент она — лучший игрок этой Олимпиады. Спокойно, без лишнего шума, много отдает и забивает.

— Сегодня вообще все прошло на удивление спокойно.

— Как сюда попала Черногория, я вообще не очень понимаю. Разница в классе — огромная. Девчонки — молодцы. Претензий нет ни к кому. Можно было засушить этот матч, но у нас же душа нараспашку. Побежали добивать по полной!

— Теперь полуфинал мечты Россия — Норвегия. Сразу вспоминаете Рио?

— Вспоминаю? Да я забыть не могу! Помню все до каждой секунды. Наверное, это один из лучших матчей в истории отечественного гандбола. Но и сейчас нельзя говорить, что Норвегия на полном ходу, а мы уступаем — нельзя. В начале турнира — да. Но наша команда выходит на пик и прибавляет с каждым днем.