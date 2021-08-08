Шишкарев недоволен судейством в финале женского турнира по гандболу на Олимпиаде

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев оценил работу судей в финале гандбольного турнира на Олимпиаде.

Россиянки уступили в матче за золотые медали Игр команде Франции со счетом 25:30.

— У нас не такая грубая команда, чтобы мы получали столько пенальти. Француженки в начале из 7 голов забили 6 с пенальти. Как морально с этим справляться девчонкам, когда тебе за любое столкновение ставят 7 метров. Видимо, такая квалификация. Надеюсь, это было непредвзятое судейство, а просто неквалифицированное. Винить в этом никого не надо, мы сами должны были выигрывать. Если бы у нас было на 10 процентов побольше эмоций, все сложилось бы иначе. Я благодарен девчонкам за это.

— Удастся за три года как-то омолодить команду?

— Молодые игроки есть. Только что серебро выиграли 18-летние девчонки. И эти еще не старые. Им еще выигрывать и выигрывать.

— Продолжит ли работу нынешний тренерский штаб?

— У нас будет исполком, все обсудим. Были допущены определенные ошибки. Это же не только я решаю, пусть решают специалисты. В целом, работу оценим очень высоко.