Едва не отдали матч сами. Россиянки устроили себе проблемы, но вышли в плей-офф Олимпиады вторыми

Важная победа над Испанией перед решающими матчами Олимпиады.

Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Группа В. 5-й тур

Россия — Испания — 34:31 (18:17)

Россия: Вяхирева (7), Дмитриева (5).

В понедельник после прошедших битв можно было немного выдохнуть. На безвыигрышной серии в начале в турнир включился Евгений Трефилов и матч с Венгрией провел на ногах на трибуне, выкрикивая указания россиянкам, — тот матч мы вытащили, заодно зайдя в плей-офф.

Далее, судя по всему, Королю Треф намекнули, что лучше внимание МОК не привлекать, и девчонки справлялись сами. В битве за второе место в группе он сидел спокойно — комментировал происходящее, но на обычной громкости 50 децибел. Только в конце пару раз покричал, когда победа начала будто уходить.

Куда эмоциональнее был президент Федерации гандбола Сергей Шишкарев, который искал логику в тренерских решениях и после матча пообещал наставнику «дать по мозгам». Мол, разделил команду на первый и второй сорт — первую и вторую шестерки. Спокойно у нас, конечно, не получилось. Не наш стиль. Начали хорошо, но затем Алексеев выпустил на площадку второй состав — и от отрыва «+5» не осталось и следа. 17:12 превратились в 18:17 на перерыве.

Смотрим Россию — Испанию с Трефиловым! Он активно комментирует, но указаний девчонкам с трибуны не да?т. pic.twitter.com/PKQaHcGGpS — Lublineс93 (@Lublinec931) August 2, 2021

Калинина забила от ворот до ворот

Вообще на арене было напряженно. Впервые я встретился с очень вежливым японским шмоном. Искали — нет, не российский флаг, а бутылку Pepsi. Официальный спонсор Игр — Coca Cola. Поэтому попросили снять этикетку.

С перерыва наши вышли все-таки в основном составе — поняв, что поиграть испанкам уже дали. Но те уже словили кураж. Каким усилием воли нам удалось переломить ход матча, знает, наверное, один духовник сборной отец Андрей, сидевший на нижнем ярусе трибун с четками. Но испанки уже вышли вперед 19:18, наши трижды подряд дали голкиперу соперниц «засейвить» — это были идеальные условия для потери матча. У Седойкиной как раз в воротах ничего не получалось, поэтому со второго тайма вышла Калинина. Но наши сравняли счет и вышли вперед усилиями Вяхиревой и Кузнецовой, а Манагарова исполнила красивенький «парашютик». Отрыв восстановился. А Калинина еще и наказала испанок за риск и своим голом — броском от ворот до ворот. Испанки показывали друг другу — давайте быстрее. Наши даже начали вязать в защите и перехватывать мячи.

Валидол в конце

Вяхирева на краю тащила, но в какой-то момент наша сборная стала уж слишком много грузить на лидера. Испанки сложить два плюс два смогли и перестроились. И снова завязалась упорная борьба на рубеже «+3». Хорошо, что этим все и закончилось. В последние минуты снова стало тревожно, но крепким испанским девушкам-пацанкам не хватило времени. На трибунах снова стоял русский мат от потерянного преимущества, но обошлось.

34:31 — наши выходят в четвертьфинал, вероятнее всего — на Черногорию. Которой президент ФГР Шишкарев напоследок устроил жесткий разнос. Босс российского гандбола рассуждал о полуфинале с Норвегией, а на мой вопрос, не обидятся ли черногорцы, ответил: «А с чего бы? Их право — обижаться. Мы ж не обижаемся, что они всегда говорили, что русские — братья, а потом повернулись задом и в НАТО побежали. Дулей нам теперь крутят».

Интересно, успеют ли это перевести на сербский до матча. Наверняка. Так что в плей-офф мы заходим сразу в крутой матч. Конечно, мы однозначные фавориты. Но с такой игрой и кучей проблем, о которых говорят и Трефилов, и Шишкарев, произойти может что угодно. Со «скучным» Амбросом Мартином во главе сборной такой Олимпиады бы точно не было. Было бы лучше? Большой вопрос. Как сказал сегодня Евгений Васильевич: «Вы задаете вопросы про спорные замены, а тренер победил. Раз победил — значит, правильно замены сделал».

Четвертьфинал с участием сборной ОКР состоится 4 августа.