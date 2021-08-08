Евгений Трефилов: «Снимаю перед девочками шляпу»

Первый вице-президент Федерации гандбола России и тренер Евгений Трефилов прокомментировал результат женской сборной на Олимпиаде.

В финале турнира россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

— Помните, как у Высоцкого было: «Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз», — выдохнул Трефилов. — Так и у нас. За результат я снимаю перед девушками шляпу. Серебро! Люди тоже тренируются и хотят победить. А вот игра в финале...

Но у нас и подготовка была сорвана. Все еврокубки мы летали строго через Стамбул. При этом все время было непонятно: то мы болеем и нас вносят в какие-то списки, то не болеем. То турки болеют, а затем снова не болеют. Наши девушки многие переболели. Но все это отразилось на подводке.

«Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз». Трефилов — о поражении в финале