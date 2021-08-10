Вяхирева рассказала о главной причине поражения российских гандболисток в финале Олимпиады

Правый крайний сборной России Анна Вяхирева подвела итоги выступления на Олимпиаде-2020.

«Честно говоря, еще не пересматривала решающий матч с Францией, да и не очень хочется. На мой взгляд, главная причина поражения — они смогли навязать нам свой темп игры. Это достаточно вязкий гандбол, к которому мы просто не привыкли и который нам не нравится. Но соперницы нам его навязали, а мы не смогли переломить ход поединка и диктовать собственные условия», — приводит слова Вяхиревой RT.

В финале Игр-2020 сборная России проиграла команде Франции со счетом 25:30. После этого матча Вяхирева объявила, что вынуждена приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем.