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Вяхирева рассказала о главной причине поражения российских гандболисток в финале Олимпиады

11:28
Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Правый крайний сборной России Анна Вяхирева подвела итоги выступления на Олимпиаде-2020.

«Честно говоря, еще не пересматривала решающий матч с Францией, да и не очень хочется. На мой взгляд, главная причина поражения — они смогли навязать нам свой темп игры. Это достаточно вязкий гандбол, к которому мы просто не привыкли и который нам не нравится. Но соперницы нам его навязали, а мы не смогли переломить ход поединка и диктовать собственные условия», — приводит слова Вяхиревой RT.

В финале Игр-2020 сборная России проиграла команде Франции со счетом 25:30. После этого матча Вяхирева объявила, что вынуждена приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/894500-vyahireva-gandbol-olimpiada

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Сергей Разин все материалы автора

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