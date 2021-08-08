Шишкарев о женской сборной на Олимпиаде: «Выступление все равно шикарное. Два олимпийских финала подряд»
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев оценил выступление российских гандболисток на Олимпийских играх в Токио. В финале наша сборная проиграла Франции со счетом 25:30.
— Выступление все равно шикарное и достойное. Два олимпийских финала подряд. Могли вполне и сегодня выиграть, если бы осталось чуть больше сил и эмоций. С норвежками эмоционально сильно потеряли, надо было эти эмоции как-то разделить.
Почему не сложилось у Вяхиревой в финале? А у кого этот матч сложился? Она наш суперлидер, просто Аня уже устала. Посмотрите, на ней уже лица нет. Она даже улыбаться перестала, настолько выдохлась. Плюс она хрупкая, а ее столько били. В добавление скажу, что сегодня было 10 пенальти против двух. Делайте выводы!
— Как оцените тренерскую работу?
— Нормально. Сегодня все было хорошо, тренер отработал. Скоробогатченко сегодня свой гол забила, очень рад за нее. Говорили, что она не очень полезная на это Олимпиаде. Вы видели, что все сегодня летело во французских вратарей.
Россиянки являются чемпионками Олимпиады-2016 в Рио: пять лет они победили француженок в финале.
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