«Кто не плюнул в прошлое — сыграл нормально!» Босс российского гандбола ответил игрокам сборной, критиковавшим тренера
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на пресс-конференции по итогам исполкома дал оценку физической подготовке российских гандболисток на Олимпиаде-2020 в Токио.
После Олимпийских Игр несколько спортсменок пожаловались на жесткие физические нагрузки.
«Все те, кто выполнил требования и добровоствено отработал на сборах в Сочи и Новогорске, великолепно сыграл на Олимпиаде. Кто не плюнул в прошлое, не бросил камень назад и не упрекнул, что кого-то измучили 25-километровыми бегами. Это были легкомысленные интервью некоторых игроков. Это выдумка и, более того, оговор. Больше 13 километров именно в тренировочном процессе игроки в день не пробегали. Такие тренировки носили разовый характер», — заявил Шишкарев.
Российские гандболистки проиграли сборной Франции (25:30) и завоевали серебряные медали Олимпиады-2020.
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