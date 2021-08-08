Вяхирева признана MVP гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио
12:28
Правый крайний сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) женского гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио, информирует пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).
В символическую сборную Олимпиады также попала россиянка Полина Кузнецова, которая ранее объявила о завершении карьеры в сборной.
Напомним, что в финале Игр-2020 сборная России проигарал команде Франции со счетом 25:30. После этого матча Вяхирева объявила, что вынуждена приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем.
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