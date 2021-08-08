Алексеев — о поражении в финале гандбольного турнира: «Не успели восстановиться морально»
Главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал результат женской сборной на Олимпиаде.
В финале турнира россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.
«Итог финала не может радовать, но если оценивать в целом, завоевать серебряные медали — неплохой результат. Все игровые провалы могу связать, наверное, с эмоциональным выгоранием после встречи с Норвегией: матч закончился поздно ночью, мы были выхолощены, не успели восстановиться морально.
Что касается Анны Вяхиревой, ожидали, что ее будут держать. И как бы мы к этому не готовились, заброшенных Аней мячей нам очень не хватило», — приводит слова Алексеева пресс-служба ОКР.
Правый крайний сборной России Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком соревнований (MVP).
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