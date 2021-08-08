Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Алексеев — о поражении в финале гандбольного турнира: «Не успели восстановиться морально»

12:41
Теги:

Главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал результат женской сборной на Олимпиаде.

В финале турнира россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

«Итог финала не может радовать, но если оценивать в целом, завоевать серебряные медали — неплохой результат. Все игровые провалы могу связать, наверное, с эмоциональным выгоранием после встречи с Норвегией: матч закончился поздно ночью, мы были выхолощены, не успели восстановиться морально.

Что касается Анны Вяхиревой, ожидали, что ее будут держать. И как бы мы к этому не готовились, заброшенных Аней мячей нам очень не хватило», — приводит слова Алексеева пресс-служба ОКР.

Правый крайний сборной России Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком соревнований (MVP).

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4325

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Фанаты «Спартака» потребовали от клуба уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой
Медальный прогноз на 8 августа на Олимпиаде: России очень нужны два золота
Донецкая синхронистка сбежала с Украины в Россию из-за войны. А теперь стала олимпийской чемпионкой
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд