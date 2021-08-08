Главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал результат женской сборной на Олимпиаде.

В финале турнира россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

«Итог финала не может радовать, но если оценивать в целом, завоевать серебряные медали — неплохой результат. Все игровые провалы могу связать, наверное, с эмоциональным выгоранием после встречи с Норвегией: матч закончился поздно ночью, мы были выхолощены, не успели восстановиться морально.

Что касается Анны Вяхиревой, ожидали, что ее будут держать. И как бы мы к этому не готовились, заброшенных Аней мячей нам очень не хватило», — приводит слова Алексеева пресс-служба ОКР.

Правый крайний сборной России Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком соревнований (MVP).