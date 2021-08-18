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Судьбу главного тренера женской сборной России по гандболу определят 20 августа

13:00
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Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил, что 20 августа исполком федерации обсудит будущее Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной России.

«20-го числа состоится исполком, на нем будут заслушаны отчеты всех наших сборных. Члены исполкома будут обсуждать дальнейшую судьбу тренерского штаба», — цитирует Воронина ТАСС.

Под руководством Алексеева российские гандболистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. После Игр истекает срок его соглашения с федерацией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12159711

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Александр Кравченко все материалы автора

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