Судьбу главного тренера женской сборной России по гандболу определят 20 августа

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил, что 20 августа исполком федерации обсудит будущее Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной России.

«20-го числа состоится исполком, на нем будут заслушаны отчеты всех наших сборных. Члены исполкома будут обсуждать дальнейшую судьбу тренерского штаба», — цитирует Воронина ТАСС.

Под руководством Алексеева российские гандболистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. После Игр истекает срок его соглашения с федерацией.