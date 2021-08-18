Судьбу главного тренера женской сборной России по гандболу определят 20 августа
13:00
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил, что 20 августа исполком федерации обсудит будущее Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной России.
«20-го числа состоится исполком, на нем будут заслушаны отчеты всех наших сборных. Члены исполкома будут обсуждать дальнейшую судьбу тренерского штаба», — цитирует Воронина ТАСС.
Под руководством Алексеева российские гандболистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. После Игр истекает срок его соглашения с федерацией.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю