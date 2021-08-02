Шишкарев после победы гандболисток на Олимпиаде: «Тренер загубил игру. Получит по мозгам»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы над Испанией (34:31) в матче группы B Олимпийских игр в Токио жестко прошелся по решениям тренерского штаба на эту игру и заявил, что со специалистом будет серьезный разговор.

«Шестерка, при которой чуть не сравняли счет, ничуть не уступают остальным. Наверное, Тоня Скоробогатченко уступает Анне Вяхиревой. Но все остальные? Ильина — MVP чемпионата страны. Почему она на лавке сидит? Она что, не может Дашу Дмитриеву подменить в атаке? Не может создать какие-то правильные креативные действия, чтобы Дашка отдохнула и не падала в конце матча? Мы повторяем ошибки чемпионата мира, хотим загнать один состав, чтобы в конце ему не хватало сил, а у второго состава не было уверенности.

Что мешало производить плавную ротацию по 10 минут? А сейчас одни вышли, создали задел, потом вышли вторые — потеряли этот задел, всю уверенность в себе. Вышел обратно первый состав, им сказали, что они лучше. Вот, что получилось. Будет серьезный разговор с тренером и тренерским штабом.

Я считаю, что так работать, дискредитировать команду и издеваться над девчонками — нельзя. Девчонки молодцы, всем пятерка сегодня, ни к кому претензий нет. Но мы должны были закончить не с этим счетом, а с преимуществом в 13-15 мячей. Должна была получиться спокойная, фееричная игра, а тренер ее загубил. Получит по мозгам", — заявил Шишкарев.

Россиянки заняли второе место в своей группе и обеспечили себе участие в плей-офф Олимпийских игр. Соперник определится позже.