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Шишкарев: «Психологическое состояние сборной России на Олимпиаде оставляло желать лучшего»

14:30
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что психологическое состояние игроков женской сборной России по гандболу на «Олимпиаде в Токио оставляло желать лучшего.

«Психологическое состояние коллектива оставляло желать лучшего, команда не была такой дружной, не была единым целом, как это было в Рио, в силу огромного количества факторов.

Один из них игроков надо селить не по принципу «подружка с подружкой», особенно на сборах. Надо их селить так, чтобы рождались иные коммуникации, чтобы сильные поддерживали слабых, чтобы у них была человеческая поддержка, чтобы они делились опытом», — цитирует Шишкарева ТАСС.

В понедельник, 6 сентября, было объявлено о том, что Алексей Алексеев покинул пост главного тренера сборной России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12311651

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Александр Кравченко все материалы автора

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