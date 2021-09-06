Шишкарев: «Психологическое состояние сборной России на Олимпиаде оставляло желать лучшего»
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что психологическое состояние игроков женской сборной России по гандболу на «Олимпиаде в Токио оставляло желать лучшего.
«Психологическое состояние коллектива оставляло желать лучшего, команда не была такой дружной, не была единым целом, как это было в Рио, в силу огромного количества факторов.
Один из них — игроков надо селить не по принципу «подружка с подружкой», особенно на сборах. Надо их селить так, чтобы рождались иные коммуникации, чтобы сильные поддерживали слабых, чтобы у них была человеческая поддержка, чтобы они делились опытом», — цитирует Шишкарева ТАСС.
В понедельник, 6 сентября, было объявлено о том, что Алексей Алексеев покинул пост главного тренера сборной России.
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