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Французская гандболистка недовольна, что газета L’Équipe поместила на обложку Месси

17:50
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Голкипер женской сборной Франции по гандболу Клеопатра Дарле выразила возмущение тем, что на обложку свежего номера газеты L’?quipe был помещен нападающий Лионель Месси, который переходит в «ПСЖ».

«История повторяется. Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» — написала Дарле в Twitter.

Ранее Франция обыграла сборную России в финальном матче Олимпиады в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок. В этой встрече Дарле отразила 9 бросков из 21.

10 августа 34-летний Месси прилетел во Францию. «ПСЖ» уже анонсировал переход футболиста в социальных сетях.

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