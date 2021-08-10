Французская гандболистка недовольна, что газета L’Équipe поместила на обложку Месси
17:50
Голкипер женской сборной Франции по гандболу Клеопатра Дарле выразила возмущение тем, что на обложку свежего номера газеты L’?quipe был помещен нападающий Лионель Месси, который переходит в «ПСЖ».
«История повторяется. Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» — написала Дарле в Twitter.
Ранее Франция обыграла сборную России в финальном матче Олимпиады в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок. В этой встрече Дарле отразила 9 бросков из 21.
10 августа 34-летний Месси прилетел во Францию. «ПСЖ» уже анонсировал переход футболиста в социальных сетях.
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