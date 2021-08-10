Французская гандболистка недовольна, что газета L’Équipe поместила на обложку Месси

Голкипер женской сборной Франции по гандболу Клеопатра Дарле выразила возмущение тем, что на обложку свежего номера газеты L’?quipe был помещен нападающий Лионель Месси, который переходит в «ПСЖ».

«История повторяется. Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» — написала Дарле в Twitter.

Ранее Франция обыграла сборную России в финальном матче Олимпиады в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок. В этой встрече Дарле отразила 9 бросков из 21.

10 августа 34-летний Месси прилетел во Францию. «ПСЖ» уже анонсировал переход футболиста в социальных сетях.