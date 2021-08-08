Шишкарев назвал причины поражения женской сборной России в финале олимпийского турнира по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев назвал причины поражения женской сборной в финале Олимпиады.

Российские гандболистки проиграли в матче за золотые медали Игр команде Франции со счетом 25:30.

— Нет ощущения, что после победы над норвежками девочки уже посчитали себя победителями Олимпиады?

— Нет, они не считали. Наоборот, они сегодня перегорели. Очень много сил оставили в полуфинале. Мы Францию, по сути, втащили в 1/4. С испанцами могли сыграть вничью, и французы бы остались за бортом. А мы их втащили и привезли себе проблемы. Но француженки — молодцы. Есть кем гордиться. Можно им позавидовать тому, сколько государство вкладывает денег в гандбол. Огромное количество академий, интернатов. Я один не могу все это тащить на себе. Конечно, государство на региональном уровне помогает. Но на федеральном почти нет. Вот и пожинаем плоды. Выжимаем сок из последнего.