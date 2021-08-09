Поздняков подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в сврем Instagram высказался о выступлении сборной России на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 9 августа, все российские олимпийцы вылетели в Москву.

«Олимпийский огонь погас, поэтому самое время подвести первые итоги. В активе команды ОКР в Токио 71 награда (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Можно сказать, что общим итогом Олимпиады доволен, мы впервые с 2008 года завоевали больше 70 наград, по общему результату мы превысили показатель Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, по статистике превысили показатель Игр 2012 года в Лондоне.

Наши парни и девушки героически сражались с соперниками, а порой с судьями приходилось сражаться. Каждый, кто выступил на Олимпийских играх, — настоящий герой.

Безусловными лидерами нашей команды являлись борцы, фехтовальщики и стрелки. Успешно выступили мастера тхэквондо, гимнасты и пловцы. Синхронистки показали высочайший класс. Очень рад за Марию Ласицкене, как уже говорили, у неё был долгий и тернистый путь к золоту", — написал Поздняков.

Кроме того, президент ОКР пожелал спортсменам удачи на Олимпиаде в Париже.

Победу в медальном зачете одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Россия расположилась на пятом местк.