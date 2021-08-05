26-летний борец-вольник Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 кг.

Начнем с российских борцов, которые вышли на ковер до Угуева, — это Сергей Козырев (до 125 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг). Козыреву 19 лет, в 2021-м он стал серебряным призером чемпионата Европы и чемпионом России, и все же на Олимпиаде от него не ждали чего-то выдающегося. Сенсаций на Олимпийских играх было уже немало — в частности, в греко-римской борьбе, но выступление Козырева в их число не вошло — он проиграл в 1/8 финала китайцу Денгу Живею.

Двукратный чемпион мира Сидаков, наоборот, приехал в Токио в статусе фаворита. До финала он дошел без проблем. Сначала досрочно победил Аугусто Мидану из Гвинеи-Бисау (12:2), потом выиграл у узбека Бекзода Абдурахмонова (13:6), затем финишировал казаха Данияра Касанова (11:0).

За золото осетин поборется с Магомедхабибом Кадимагомедовым, уроженцем Дагестана, который с 2020 года представляет Белоруссию. Сетка у Кадимагомедова была сложнейшая, но он это испытание выдержал с блеском. В 1/8 финала Магомедхабиб прошел опытнейшего кубинца Геандри Гарсона (12:8), а в 1/4-й разнес Кайла Дайка — 11:0. И это притом что американец — двукратный чемпион мира в весе до 79 кг, наряду с Сидаковым считался главным претендентом на золото, а в американском отборе на Олимпиаду дважды победил олимпийского чемпиона Лондона Джордана Барроуза. Ну а в полуфинале Кадимагомедов переиграл одного из самых популярных борцов планеты, двукратного чемпиона мира Франка Чамизо (9:7) — кубинца, который с 2013 года борется за Италию. Не зря Хабиб Нурмагомедов в среду назвал Кадимагомедова одним из любимых борцов-вольников. Нас ждет огненный финал.

Итак, Заур Угуев. Путь дагестанца в полуфинал — это боевик. Он проигрывал американцу Томасу Гилману 3:4, когда до конца оставалось 10 секунд. А в итоге победил 5:4, сделав эффектный бросок. Он проигрывал узбеку Гуломжону Абдуллаеву 4:6, когда до конца тоже оставалось 10 секунд. А в итоге сделал зацеп, повалил соперника, взял два балла и прошел в полуфинал — где спокойно расправился с иранцем Резой Атри (8:3).

Соперником Угуева в финальной схватке стал Рави Кумар из Индии. Заур — двукратный чемпион мира (2018, 2019), Кумар — бронзовый призер ЧМ-2019.

Первый балл заработал Угуев, вытолкнув соперника с ковра. Потом российский борец повел 2:0 — и снова благодаря толчку. Кумар быстро выровнял положение, переведя Заура в партер, но в ответной атаке оказался на животе уже сам — 4:2 в пользу Угуева. После перерыва дагестанец развил преимущество — 5:2, потом 7:2. До конца оставалось две минуты, и за это время Кумар сделал все для победы, включился на полную. Ему удалось заработать два балла, после чего он пошел в яростную атаку. Но Угуев ее выдержал. Финальную сирену Заур встретил, держа противника за шею.

Есть 16-е золото! Сегодня на Олимпиаде день Дагестана. Сначала золото взял Альберт Батыргазиев (родился в Дагестане, живет в Нижнекамске), а теперь — Угуев.

А после Угуева и Кумара на ковер вышел еще один российский борец — Артур Найфонов (до 86 кг). Он боролся за бронзу с Джавраилом Шапиевым и выиграл 2:0.