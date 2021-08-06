«Он просто расплющил его». Болельщики из США в шоке, как земляк Хабиба уничтожил их главного фаворита в борьбе

Перед турниром в него никто не верил.

В 3-й соревновательный день турнира по вольной борьбе в Токио случилась первая крупная неожиданность — главный фаворит в категории до 74 кг американец Кайл Дэйк в 1/4 финала проиграл с оглушительным треском борцу из Беларуси Магомедхабибу Кадимагомедову 0-11.

Поединок был прекращен за 2,5 минуты до конца ввиду технического превосходства Кадимагомедова — он возил и швырял соперника по всему ковру, собирая балл за баллом. Нельзя сказать, что победа дагестанского белоруса совсем не просматривалась — да, букмекерами он не был отнесен к числу фаворитов (некоторые конторы давали на его победу в турнире коэффициент 16), но профессионалы его потенциал хорошо знали — это очень сильный физически и технически изобретательный борец, умеющий собираться на важнейшие схватки. Что по-настоящему удивило — так это конечный счет и полная беспомощность Дейка, не проигрывавшего до этого официальные схватки с января 2018-го (к поединку с Кадимагомедовым американец подходил на 50 выигранных схватках подряд).

Американских болельщиков 0-11 тоже шокировали — многие из них не смогли признать в соотечественнике того самого Дейка, который до этого выиграл 50 схваток подряд и не пустил на Олимпиаду легендарного для США Джордана Барроуза. Наиболее интересное обсуждение развернулось на популярной платформе Reddit — приводим вам самые интересные комментарии пользователей.

CaptAhabsMobyDick: «Кади ждал, что Дейк будет заходить в обхваты корпуса, чтобы уже через корпус выйти на захват ноги. Нас, борцов, учат, что заканчивать такой тейкдаун безопаснее именно через ноги, чем корпус, но Дейк довел свои транзишны через корпус в ноги почти до совершенства. Почти. Эта схватка была пугающе похожа на Снайдера с Садулаевым из 2018-го года, когда Садулаев был абсолютно готов к тому, что Снайдер будет держать опущенной правую руку, чтобы встречать проход, и сначала зашел через корпус [и только потом перешел к ноге]. У этих борцов из России всегда хорошие геймпланы на американцев, а американцы просто выходят «биться и бороться»»

PreciousHamburgler: «Парень выиграл за счет работы верхней части корпуса. Он швырял его по всему ковру. Дейк был шокирован»

rogotechbears: «Не хочу лепить отговорки, но с Дейком явно было что-то не то. Вот как он позволил сопернику целую секунду держать себя за носок борцовки без какой-либо реакции? Мы много отрабатывали ситуации с захватом носка в кэмпе Северо-Западного университета. Если тебя берут за носок, ты теряешь балл. Ты просто не имеешь права запускать кого-то так глубоко в ноги, и тем более давать так долго держать себя за носок. Еще и Дейк выдохся после 10 секунд схватки»

dhino4: «Я в чистом шоке. Удивило, что он никак не бился за эти очки на захватах носков. Еще мне показалось, что после схватки он хромал»

Jungian_Pinball16: «Его несколько раз подлавливали, когда он стоял на полной стопе. Такое ощущение, что Дейк боролся с весовыми отягощениями на лодыжках. Что-то повлияло на его выступление — физическое или ментальное или не знаю что»

adamisunoriginal: «Он так усердно пахал, чтобы выиграть у Барроуза и забыл, что существуют борцы с другими стилями»

nickyg511 — в ответ предыдущему спикеру: «Он боролся в 79 кг, а эта весовая даже близко не 74 кг. В 79 кг нет борцов уровня Барроуза, а в 74 таких половина»

FredericAWeed: «Я никогда не видел Дейка таким уставшим. Он сдох в первые 30 секунд»

PM_UR_DRAGON: «У этого парня бедра монстра. Он просто расплющил Дейка в нескольких эпизодах»

ATBJJ : «Этот белорус боролся так, как будто бы в случае поражения убили бы его семью»

Кадимагомедов до 2020-го года выступал за сборную Россию, однако из-за жесточайшей конкуренции сменил спортивное гражданство и начал бороться за белорусов. Он приходится земляком бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову — оба родом из Цумадинского района. Спортсмены хорошо общаются и периодически проводят борцовские спарринги. Недавно Хабиб в интервью нашему изданию говорил, что включает Кадимагомедова в число своих трех любимых борцов: «Еще есть такой борец, наш земляк, за Белоруссию выступает — Кадимагомедов. Очень красиво борется, я люблю его схватки смотреть, все турниры его нахожу в ютубе и смотрю схватки».

Сегодня, 6 августа, в 13-30 по московскому времени Магомедхабиб Кадимагомедов встретится в финальной схватке с россиянином Заурбеком Сидаковым