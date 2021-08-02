Как дела у сборной России по греко-римской борьбе?

Олимпийские игры-2020

Греко-римская борьба. До 60 кг

1. Луис Альберто Орта (Куба)

2. Кенитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Россия)

3. Саилике Валихан (Китай)

Греко-римская борьба. До 130 кг

1. Михаин Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Риза Каяалп (Турция)

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг

1. Алина Роттер Фоккен (Германия)

2. Аделина Мария Грей (США)

3. Чжоу Циань (Китай)

3. Ясемин Адар (Турция)

Греко-римская борьба — тот вид спорта, где от сборной России всегда ждут сразу нескольких золотых наград. Вполне оправдано: меньше двух золотых медалей наши борцы-классики выиграли только на Олимпиаде в Атланте (первым там стал только Александр Карелин). В Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио-де-Жанейро их было по две, а в Пекине — вообще три. В Токио российская команда стартовала неплохо, но и совсем не восхитительно. Больше того, есть тревога.

Был бы рад, даже если бы он просто вернулся живым с Олимпийских игр

Первыми начали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Оба выиграли по бронзе. Семенов выступал в весе, где в мире правит Михайн Лопес (он стал четырехкратным олимпийским чемпионом), а в Европе — Риза Каяалп (проиграл Лопесу в полуфинале). Так что, если смотреть только на результат, он оправдал ожидания. С другой стороны, ему повезло с сеткой. В полуфинале он встретился с грузином Якобом Коджаей, вполне проходимым противником, но проиграл (1-3). «Семенов уходя с ковра радовался завоеванной медали, и я тоже за него рад, более того, я бы был бы рад даже если бы он живым вернулся с Олимпийских игр, но сюда он приехал решать другие задачи, и здесь он должен был умирать, — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью wrestrus.ru.



Чемпион мира-2018 Емелин оценивался как один из фаворитов. Уж точно котировался выше, чем кубинец Луис Орта Санчес, у которого даже страницы в Википедии еще нет. Тем не менее Луис стал чемпионом. Именно он победил Емелина в четвертьфинале (4-3) — причем проигрывал незадолго до конца второго периода.

По словам Сергея, причина поражения заключается в том, что он не полностью восстановился после тяжелого поединка с египтянином. «Вышел не в форме», — сказал он после поединка за бронзу. Мамиашвили в разговоре с РИА «Новости» выразил мнение, что для Емелина эта бронза — катастрофа. Сам же борец в микст-зоне сказал, что рад медали. Выглядел он при этом грустным. Кстати, и в схватке за право биться за бронзу, и в схватке за бронзу Сергей боролся великолепно.

Он меня очень подвел

Еще одна неприятность — проигрыш Александра Чехиркина в 1/4 финала Карапету Чалаяну (1-2). Это весовая категория до 77 кг. В этом весе выступает двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Однако Власов не прошел отбор на Олимпиаду, а Чехиркин в схватке за поездку в Токио победил Абуязида Манцигова. Александр возрастной спортсмен — ему 35 лет, тем не менее на Олимпийские игры он приехал в статусе человека, претендующего на золото. Тем более, большой турнир он уже выигрывал — чемпионат мира в 2018 году. «Он меня очень подвел, и не только меня — себя, и многих других», — сказал Мамиашвили wrestrus.ru.

Тренерский штаб сборной России возглавляет Гоги Когуашвили, причем очень давно — с 2006 года. «Для кого-то это нехороший результат, а кому-то за счастье было взять одну медаль, — сказал он журналистам в Токио. — Давайте не будем об итогах. Я читаю, что нас уже кто-то списал, но завтра у нас один финал (с участием Мусы Евлоева), плюс начнет бороться Артем Сурков. Сергей Емелин был готов и все встречи, кроме одной — с кубинцем, выиграл с явным преимуществом».

Выступление Мусы Евлоева (до 97 кг) произвело сильное впечатление. На Олимпиаду он приехал в качестве главного претендента на золото и на ковре доказал, что находится в отличной форме. В 1/8 финала он победил венгра Алекса Секе (6-2), в 1/4 — Георгия Мелию (3-1), в 1/2 — поляка Тадеуша Михалика (7-1). В финале Евлоев встретится с армянином Артуром Алексаняном, серебряным призером Игр в Рио, бронзовым призером Игр в Лондоне, трехкратным чемпионом мира. Они боролись дважды: в 2017-м Алексанян победил в финале чемпионата мира (3-1), а в 2018-м выиграл Евлоев — в полуфинале ЧМ (3-1). Также они должны были встретиться в финале ЧМ-2019, но Алексанян не сумел выйти на ковер из-за травмы — и золото досталось Евлоеву. На Олимпиаде в Токио армянин получил повреждение в конце полуфинальной схватке, когда отрывал соперника от помоста. Так что не факт, что к поединку с российским борцом он подойдет в хорошей форме.

Тревожное ожидание

В категорию до 87 кг наши борцы, к сожалению, не квалифицировались, так что пока остается лишь один российский классик, еще не стартовавший на Олимпиаде — это Артем Сурков (до 67 кг), чемпион мира-2018, серебряный призер ЧМ-2019, двукратный чемпион Европы. Артему 27 лет, он в самом расцвете сил и, конечно, приехал в Токио как претендент на золото. Сурков выйдет на ковер во вторник. Его соперник в 1/8 финала — американец Алехандро Санчо (на бумаге Артем должен пройти его без проблем).

Пока еще никакого провала нет, пока все в целом неплохо и есть все шансы на успех (2 золота + 2 бронзы = успех). Но есть тревога, что через два дня «сборная России по греко-римской борьбе» и слово «провал» будут стоять в заголовках в одном предложении.