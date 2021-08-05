Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе

Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в вольной борьбе.

В полуфинале турнира в категории до 74 кг Сидаков победил Данияра Кайсанова из Казахстана — 11:0.

В финале Сидаков встретится с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Белоруссию. Поединок состоится завтра, 6 августа.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 74 кг

1/2 финала

Заурбек Сидаков (Россия) — Данияр Кайсанов (Казахстан) — 11:0