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Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе

12:38
Заурбек Сидаков (справа). Фото Reuters
Заурбек Сидаков (справа). Фото Reuters
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Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в вольной борьбе.

В полуфинале турнира в категории до 74 кг Сидаков победил Данияра Кайсанова из Казахстана — 11:0.

В финале Сидаков встретится с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Белоруссию. Поединок состоится завтра, 6 августа.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 74 кг

1/2 финала

Заурбек Сидаков (Россия) — Данияр Кайсанов (Казахстан) — 11:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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