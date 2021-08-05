Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе
12:38
Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в вольной борьбе.
В полуфинале турнира в категории до 74 кг Сидаков победил Данияра Кайсанова из Казахстана — 11:0.
В финале Сидаков встретится с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Белоруссию. Поединок состоится завтра, 6 августа.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 74 кг
1/2 финала
Заурбек Сидаков (Россия) — Данияр Кайсанов (Казахстан) — 11:0
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