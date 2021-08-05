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Россиянин Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

07:12
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Российский спортсмен Заурбек Сидаков в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе оказался сильнее Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана.

25-летний россиянин в весе до 74 кг победил со счетом 13:6. Полуфинальный поединок пройдет сегодня, 5 августа.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 74 кг

1/4 финала

Заурбек Сидаков (Россия) — Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) — 13:6

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Сергей Разин все материалы автора

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