Россиянин Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе
07:12
Российский спортсмен Заурбек Сидаков в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе оказался сильнее Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана.
25-летний россиянин в весе до 74 кг победил со счетом 13:6. Полуфинальный поединок пройдет сегодня, 5 августа.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 74 кг
1/4 финала
Заурбек Сидаков (Россия) — Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) — 13:6
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