Россиянка Коблова поборется за бронзовую медаль Олимпиады в вольной борьбе
05:21
Российская спортсменка Валерия Коблова в утешительном поединке олимпийского турнира по вольной борьбе победила Аншу Малик из Индии.
28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг победила со счетом 5:1. В матче за бронзу Коблова встретится с болгаркой Эвелиной Николовой. Встреча пройдет сегодня, 5 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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