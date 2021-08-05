Россиянка Коблова поборется за бронзовую медаль Олимпиады в вольной борьбе

Российская спортсменка Валерия Коблова в утешительном поединке олимпийского турнира по вольной борьбе победила Аншу Малик из Индии.

28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг победила со счетом 5:1. В матче за бронзу Коблова встретится с болгаркой Эвелиной Николовой. Встреча пройдет сегодня, 5 августа.