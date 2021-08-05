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Россиянка Коблова поборется за бронзовую медаль Олимпиады в вольной борьбе

05:21
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Российская спортсменка Валерия Коблова в утешительном поединке олимпийского турнира по вольной борьбе победила Аншу Малик из Индии.

28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг победила со счетом 5:1. В матче за бронзу Коблова встретится с болгаркой Эвелиной Николовой. Встреча пройдет сегодня, 5 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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