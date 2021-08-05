Россияне Козырев и Хорошавцева не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады по вольной борьбе

Российский спортсмен Сергей Козырев в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступил китайцу Дэну Чживэю.

18-летний россиянин в весе до 125 кг проиграл со счетом 1:8. У женщин до 53 кг россиянка Ольга Хорошавцева проиграла в 1/8 финала американке Джакарре Винчестер со счетом 4:7.