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Россияне Козырев и Хорошавцева не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады по вольной борьбе

05:48
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Российский спортсмен Сергей Козырев в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступил китайцу Дэну Чживэю.

18-летний россиянин в весе до 125 кг проиграл со счетом 1:8. У женщин до 53 кг россиянка Ольга Хорошавцева проиграла в 1/8 финала американке Джакарре Винчестер со счетом 4:7.

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Сергей Разин все материалы автора

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