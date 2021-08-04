Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу гипотетической схватки против титулованного борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева.

«Я думаю, что в этом смысла нет. Он на пять весовых категорий выше, и вообще это другой вид спорта. Так что... Вольную борьбу мы ему оставим», — улыбаясь ответил Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке.

Садулаев в настоящее время находится на Олимпиаде в Токио, где он постарается добавить в свою копилку еще одну золотую медаль.