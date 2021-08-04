Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Хабиб — о Садулаеве: «Вольную борьбу мы ему оставим»

16:21
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу гипотетической схватки против титулованного борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева.

«Я думаю, что в этом смысла нет. Он на пять весовых категорий выше, и вообще это другой вид спорта. Так что... Вольную борьбу мы ему оставим», — улыбаясь ответил Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке.

Садулаев в настоящее время находится на Олимпиаде в Токио, где он постарается добавить в свою копилку еще одну золотую медаль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Олимпийцы теперь знамениты и без медалей. На Играх-2020 есть альтернативная реальность
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Какой ты знак зодиака по гороскопу ацтеков
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
3
Офсайд