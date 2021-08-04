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Россиянин Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе

12:58

Россиянин Артур Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе.

В полуфинале Найфонов уступил иранцу Хассану Язданичарати — 1:7.

5 августа россиянин примет участие в розыгрыше бронзовых медалей Игр в Японии, а Язданичарати в финале встретится с американцем Дэвидом Моррисом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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