Россиянин Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе

Россиянин Артур Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе.

В полуфинале Найфонов уступил иранцу Хассану Язданичарати — 1:7.

5 августа россиянин примет участие в розыгрыше бронзовых медалей Игр в Японии, а Язданичарати в финале встретится с американцем Дэвидом Моррисом.