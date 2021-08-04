Россиянин Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе
12:58
Россиянин Артур Найфонов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе.
В полуфинале Найфонов уступил иранцу Хассану Язданичарати — 1:7.
5 августа россиянин примет участие в розыгрыше бронзовых медалей Игр в Японии, а Язданичарати в финале встретится с американцем Дэвидом Моррисом.
Читайте также
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю