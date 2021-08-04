Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что внимательно следит за Олимпиадой-2020, которая в эти дни проходит в Токио. Непобежденный россиянин отметил, что следит не только за вольной борьбой.

«Я за всеми борцами слежу. Вот сейчас смотрел 57 кг. и 86 кг. борются, — сказал Нурмагомедов «СЭ» 4 августа на пресс-конференции в Бишкеке. — В финал вышел Заур Угуев. [Артур] Найфонов, по-моему, в полуфинале проиграл. По-моему, он боролся с американцем. Я слежу за всеми борцами, и я не только за вольной борьбой, но и дзюдо смотрю. Смотрю футбол, легкую атлетику. Для меня Олимпиада — это вершина спорта, не считая профессиональный вид спорта, конечно же. Любой начинающий спортсмен, атлет, мечтает стать олимпийским чемпионом. Я как фанат всех видов спорта практически все виды смотрю».

Хабиб завершил карьеру в ММА в октябре прошлого года после досрочной победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби.