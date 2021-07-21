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Первую политическую акцию на Олимпиаде устроили футболистки. Тут Великобритания и Чили опередили США

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 11:25
Первую политическую акцию на Олимпиаде устроили футболистки. Фото Getty Images
Первую политическую акцию на Олимпиаде устроили футболистки. Фото Getty Images
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Преклонили колено перед стартовым свистком.
Олимпийская символика.Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено

Женские сборные Великобритании и Чили по футболу стали первыми спортсменами на Олимпиаде в Токио, кто устроил политическую демонстрацию на Играх-2020. Игроки обеих команд встали на одно колено перед началом матча, который открывал футбольный турнир. Таким образом они выразили поддержку движению BLM (Black Lives Matter).

Напомним, в начале июня МОК пошел на во многом революционный шаг, внеся изменения в правило 50 Олимпийской хартии. Изначально оно запрещало на олимпийских объектах любую «политическую, религиозную или расовую пропаганду». Теперь спортсменам разрешено демонстрировать свою гражданскую позицию перед стартом соревнований на стадионе и в микст-зонах. Но при этом акции должны быть «основаны на принципах олимпизма, не нацелены прямо или косвенно против людей, стран, организаций или их достоинства».

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Интересно, что, согласно опросу МОК, в котором приняли участие более 3500 атлетов из 41 вида спорта, более 70 процентов спортсменов заявили: олимпийские арены — это не место для выражения своей гражданской позиции. Тем не менее решение о внесении изменений в правило 50 все равно было принято. И очевидно, что под «выражением гражданской позиции» в первую очередь подразумевались акции в поддержку движения BLM.

Так что футболистки сборных Великобритании и Чили вошли в историю — они стали первыми, кто воспользовался новый возможностью, любезно предоставленной МОК. По словам главного тренера британок Хеге Риисе, команда «была абсолютно едина» в этом решении.

Хотя, разумеется, разного рода политические акции и заявления случаются на Играх регулярно. Пожалуй, самая известная — это «черный салют» на Олимпиаде-1968 в Мехико. Во время церемонии награждения призеров забега на 100 м американцы Томми Смит и Джон Карлос разулись, опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках. Тем самым они выразили поддержку движению против сегрегации и за расовое равноправие в США, которое в то время находилось на пике.

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Из свежего — перформанс эфиопского бегуна Фейисы Лилесы на Олимпиаде-2016 в Рио. На финише марафонского забега, где он занял второе место, Лилеса поднял над головой скрещенные руки, будто бы они у него были закованы в наручники. Тем самым он выражал протест против политических репрессий в своей стране. Интересно, что Лилеса не стал возвращаться в Эфиопию, опасаясь расправы, и приехал на родину только в 2019 году после смены режима.

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